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В бою с Гэтжи Хабиб проиграл второй раунд в карьере

В бою с Гэтжи Хабиб проиграл второй раунд в карьере
Бокс/ММА / UFC 0

Опубликованы промеуточные судейские записки боя россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи. Как сообщает в своём «Твиттере» журналист Марк Раймонди, первый раунд главного боя UFC 254 остался за Гэтжи — 10-9, 9-10, 10-9.

Таким образом, Хабиб проиграл лишь второй раунд в карьере. Первый проигранный раунд Нурмагомедова случился 6 октября 2018 года, когда судьи отдали ирландцу Конору Макгрегору третий раунд их титульного боя.

Вчера, 24 октября Нурмагомедов одержал 29-ю победу в карьере. Бой с Гэтжи он завершил удушающим приёмом во втором раунде.

Бой с Гэтжи стал для него первым после смерти отца и бессменного тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Россиянин завершил карьеру в статусе чемпиона и непобеждённого бойца. На его счету 29 побед в 29 боях в смешанных единоборствах.

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