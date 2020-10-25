Махачев — Хабибу: ты будешь для нас примером во всём

Боец UFC Ислам Махачев обратился к чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову, который объявил о завершении карьеры.

«Отец гордился бы тобой. Он воспитал тебя достойным человеком. Ты будешь для нас примером во всём», — написал Махачев на своей странице в «Инстаграме».

Соответствующий пост доступен на странице спортсмена в социальной сети.

Напомним, поздним вечером 24 октября Хабиб выступил впервые с сентября 2019 года. На турнире UFC 254 в Абу-Даби (ОАЭ) Нурмагомедов досрочно победил Джастина Гэтжи, справившись с ним уже во втором раунде. После этого боец объявил о завершении карьеры. Хабиб Нурмагомедов покинул спорт в статусе небитого чемпиона. За годы профессиональной карьеры он провёл 29 встреч, победив во всех.