Хабиб, хромая после боя, сел на вертолёт в Абу-Даби
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов после поединка с Джастином Гэтжи хромал. Это заметно на видео, размещённом в «сториз» близкого друга Хабиба Зубайры Тухугова.
Тухугов и Хабиб садятся в вертолёт в Абу-Даби, при этом Нурмагомедов, идя на посадку, серьёзно хромал.
Соответствующее видео также доступно на «Чемпионате».
Напомним, поздним вечером 24 октября Хабиб выступил впервые с сентября 2019 года. На турнире UFC 254 в Абу-Даби (ОАЭ) Нурмагомедов досрочно победил Джастина Гэтжи, справившись с ним уже во втором раунде. После этого боец объявил о завершении карьеры. Хабиб Нурмагомедов покинул спорт в статусе небитого чемпиона. За годы профессиональной карьеры он провёл 29 встреч, победив во всех.
- 25 октября 2020
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