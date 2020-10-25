Хабиб, хромая после боя, сел на вертолёт в Абу-Даби

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов после поединка с Джастином Гэтжи хромал. Это заметно на видео, размещённом в «сториз» близкого друга Хабиба Зубайры Тухугова.

Тухугов и Хабиб садятся в вертолёт в Абу-Даби, при этом Нурмагомедов, идя на посадку, серьёзно хромал.

Соответствующее видео также доступно на «Чемпионате».

Напомним, поздним вечером 24 октября Хабиб выступил впервые с сентября 2019 года. На турнире UFC 254 в Абу-Даби (ОАЭ) Нурмагомедов досрочно победил Джастина Гэтжи, справившись с ним уже во втором раунде. После этого боец объявил о завершении карьеры. Хабиб Нурмагомедов покинул спорт в статусе небитого чемпиона. За годы профессиональной карьеры он провёл 29 встреч, победив во всех.