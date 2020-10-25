Уайт: перед боем Хабиб был сам не свой. Казалось, всё идёт к апсету

Президент UFC Дана Уайт поделился впечатлениями от победы Хабиба Нурмагомедова над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254



«Знаете, казалось, что всё идёт к апсету. Учитывая то, как Хабиб отреагировал на взвешивании, как он держался, когда выходил на поединок… Он был сам не свой — тяжело дышал, делал глубокие вдохи. Но… Просто вау!» — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира.



Бой с Гэтжи Нурмагомедов завершил удушающим приёмом во втором раунде. Не выходя из октагона, Хабиб объявил об уходе из спорта.



Встреча с Гэтжи стала для него первой после смерти отца и бессменного тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Россиянин завершил карьеру в статусе чемпиона и небитого бойца. На его счету 29 побед в 29 боях в смешанных единоборствах.

Дана Уайт заявил, что Хабиб за три недели до боя с Гэтжи сломал ногу