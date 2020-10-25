Уайт: перед боем Хабиб был сам не свой. Казалось, всё идёт к апсету
Президент UFC Дана Уайт поделился впечатлениями от победы Хабиба Нурмагомедова над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254
«Знаете, казалось, что всё идёт к апсету. Учитывая то, как Хабиб отреагировал на взвешивании, как он держался, когда выходил на поединок… Он был сам не свой — тяжело дышал, делал глубокие вдохи. Но… Просто вау!» — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира.
Бой с Гэтжи Нурмагомедов завершил удушающим приёмом во втором раунде. Не выходя из октагона, Хабиб объявил об уходе из спорта.
Встреча с Гэтжи стала для него первой после смерти отца и бессменного тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Россиянин завершил карьеру в статусе чемпиона и небитого бойца. На его счету 29 побед в 29 боях в смешанных единоборствах.
Дана Уайт заявил, что Хабиб за три недели до боя с Гэтжи сломал ногу
- 25 октября 2020
-
10:04
-
10:00
-
09:38
-
09:30
-
09:29
-
09:23
-
09:19
-
09:09
-
08:54
-
08:41
-
08:31
-
08:23
-
08:16
-
08:06
-
08:02
-
07:55
-
07:26
-
07:10
-
06:57
-
06:28
-
05:24
-
04:53
-
04:36
-
03:47
-
03:28
-
03:04
-
02:45
-
02:38
-
02:17
-
02:06
-
01:56
-
01:50
-
01:50
-
01:45
-
01:36
Партнерский контент