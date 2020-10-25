Эксперт сравнил Хабиба с Майклом Джорданом

Известный обозреватель Ариэль Хельвани сравнил чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с легендарным баскетболистом шестикратным чемпионом НБА Майклом Джорданом.
«Хабиб плакал посреди октагона. Очень напоминало Майкла Джордана, когда тот плакал, завоевав титул, после смерти отца. Нет никаких вопросов о том, что это за эмоции», — написал Хельвани на своей странице в «Твиттере».
Напомним, поздним вечером 24 октября Хабиб выступил впервые с сентября 2019 года. Это был его первый поединок после смерти отца. На турнире UFC 254 в Абу-Даби (ОАЭ) Нурмагомедов досрочно победил Джастина Гэтжи, справившись с ним во втором раунде. После этого боец объявил о завершении карьеры. Хабиб Нурмагомедов покинул спорт в статусе небитого чемпиона. За годы профессиональной карьеры он провёл 29 встреч и победил во всех.
- 25 октября 2020
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