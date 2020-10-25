«Он человек совсем другой». Дядя Нурмагомедова исключил поход Хабиба в политику

Нурмагомед Нурмагомедов, дядя российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, заявил, что племянник не собирается уходить в политику после завершения спортивной карьеры.



«Хабибу политика не нужна. Он человек совсем другой, он хочет развивать свой спорт, дать что-то детишкам, делать благотворительность. У него абсолютно нет интереса к политике и власти», — цитирует Нурмагомеда ТАСС.



Вчера, 24 октября, Хабиб Нурмагомедов одержал 29-ю победу в карьере — бой с американцем Джастином Гэтжи он завершил удушающим приёмом во втором раунде. Сразу же после боя Хабиб объявил об уходе из спорта.

Бой с Гэтжи стал для него первым после смерти отца и бессменного тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Россиянин завершил карьеру в статусе чемпиона и небитого бойца. На его счету 29 побед в 29 боях в смешанных единоборствах.