Нурмагомедов заявил о готовности помогать Мендосе в тренерской деятельности

Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов в беседе со своим тренером Хавьером Мендосой заявил, что готов помочь ему с подготовкой нового поколения.



«У нас на подходе молодое поколение. Мы вернемся на вершину очень скоро. Хочу ли помочь тебе тренировать? Я помогу тебе. Сколько лет я тебе уже помогаю, тренер?» — сказал Хабиб в беседе с Мендесом, опубликованной в «Инстаграме» специалиста.



Вчера, 24 октября, Хабиб Нурмагомедов одержал 29-ю победу в карьере — бой с американцем Джастином Гэтжи он завершил удушающим приёмом во втором раунде. Сразу же после боя Хабиб объявил об уходе из спорта.



Бой с Гэтжи стал у него первым после смерти отца и бессменного тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Россиянин завершил карьеру в статусе чемпиона и небитого бойца. На его счету 29 побед в 29 боях в смешанных единоборствах.

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