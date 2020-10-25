Миочич — Хабибу: наслаждайся заслуженной пенсией

Чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич отреагировал на решение чемпиона лиги в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру. Американец хорватского происхождения пожелал Хабибу всего наилучшего.

«Хабиб, поздравляю. За этим было приятно наблюдать. Наслаждайся заслуженной пенсией», — написал Миочич в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, поздним вечером 24 октября Хабиб выступил впервые с сентября 2019 года. На турнире UFC 254 в Абу-Даби (ОАЭ) он досрочно победил Джастина Гэтжи, справившись с ним во втором раунде. После этого боец объявил о завершении карьеры. Хабиб покинул спорт в статусе небитого чемпиона. За годы профессиональной карьеры он провёл 29 встреч и победил во всех.