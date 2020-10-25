Диллашоу: невозможно не назвать Хабиба первым номером рейтинга Pound-for-Pound

Бывший чемпион UFC Ти Джей Диллашоу прокомментировал победу чемпиона лиги в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова над Джастином Гэтжи. По словам американца, россиянин является лучшим бойцом в мире.

«Что за выступление и что за карьера! Хабиба невозможно не назвать первым номером рейтинга Pound-for-Pound. Мои поздравления», — написал Диллашоу на своей странице в «Твиттере».

Напомним, поздним вечером 24 октября Хабиб выступил впервые с сентября 2019 года. На турнире UFC 254 в Абу-Даби (ОАЭ) он досрочно победил Джастина Гэтжи, справившись с ним во втором раунде. После этого боец объявил о завершении карьеры. Хабиб покинул спорт в статусе небитого чемпиона. За годы профессиональной карьеры он провёл 29 встреч и победил во всех.