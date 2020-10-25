Джон Джонс недоволен, что Дана Уайт назвал Хабиба одним из величайших в истории

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс остался недоволен тем фактом, что президент лиги Дана Уайт назвал чемпиона промоушена в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова одним из величайших в истории и при этом не упомянул его.

«Я 15 раз завоёвывал титул, он выиграл только 4 титульных боя. Тот факт, что Дана обсуждает статус величайшего, уже поражает. Спрашиваю, почему Хабиба связывают с разговорами о величайшем, мне же отвечают, что я должен дать насладиться моментом Нурмагомедову. К сожалению, его „момент“ пересекается с работой всей моей жизни.

Тем, кто обвиняет меня в применении стероидов. Если бы я начал драться за титул только 4 боя назад, тоже выглядел бы абсолютным монстром. Но, наверное, вы оцениваете всё только по последним выступлениям", — написал Джонс на своей странице в «Твиттере».