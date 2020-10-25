Волков: поздравляем Хабиба. Остров наш

Боец UFC Александр Волков поделился впечатлениями от выступления на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 254, а также поздравил с победой чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
«Друзья, мы очень рады нашей победе. Находимся с командой сейчас. Все вместе. Поздравляем Хабиба с победой. Посмотрели его бой, болели за него, не сомневались в его победе. Сегодня остров наш», — сказал Волков в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».
Соответствующее видео доступно на «Чемпионате».
Напомним, Александр Волков выступил в основном карде турнира UFC 254 и досрочно победил Уолта Харриса. Что касается Нурмагомедова, Хабиб стал участником главного события шоу. В титульном бою он досрочно справился с Джастином Гэтжи и в третий раз защитил титул.
- 25 октября 2020
-
11:43
-
11:27
-
11:00
-
10:39
-
10:25
-
10:21
-
10:18
-
10:04
-
10:00
-
09:38
-
09:30
-
09:29
-
09:23
-
09:19
-
09:09
-
08:54
-
08:41
-
08:31
-
08:23
-
08:16
-
08:06
-
08:02
-
07:55
-
07:26
-
07:10
-
06:57
-
06:28
-
05:24
-
04:53
-
04:36
-
03:47
-
03:28
-
03:04
-
02:45
-
02:38