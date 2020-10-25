Волков: поздравляем Хабиба. Остров наш

Боец UFC Александр Волков поделился впечатлениями от выступления на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 254, а также поздравил с победой чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Друзья, мы очень рады нашей победе. Находимся с командой сейчас. Все вместе. Поздравляем Хабиба с победой. Посмотрели его бой, болели за него, не сомневались в его победе. Сегодня остров наш», — сказал Волков в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».

Соответствующее видео доступно на «Чемпионате».

Напомним, Александр Волков выступил в основном карде турнира UFC 254 и досрочно победил Уолта Харриса. Что касается Нурмагомедова, Хабиб стал участником главного события шоу. В титульном бою он досрочно справился с Джастином Гэтжи и в третий раз защитил титул.