Уткин: уверен, Хабиб вернётся и выйдет на 30-й бой в честь отца

Спортивный блогер Василий Уткин прокомментировал решение российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова завершить профессиональную карьеру.



«Уверен, Хабиб вернётся. Именно потому, что сейчас он объяснил уход обещанием, данным маме.



Все мамы любят своих детей. День, когда Хабибина мама увидит, что ее сыну плохо без боев — а ему неизбежно станет плохо, это бывает с любым спортсменом, — придёт. И тогда она вернёт ему слово.



И он выйдет на тридцатый бой в честь отца. Как мечтал Абдулманап. У тридцатого боя будут шансы стать последним.



Думаю, это произойдёт не скоро, но произойдёт. И это даже не будет разворотом или переменой решения, это будет продолжением отношений Хабиба с семьёй, которые, как мы вчера ещё раз убедились, особенные. Очень особенные. Вечная память Абдулманапу», — написал Уткин в своём телеграм-канале.



Вчера, 24 октября, Хабиб Нурмагомедов одержал 29-ю победу в карьере — бой с американцем Джастином Гэтжи он завершил удушающим приёмом во втором раунде. Сразу же после боя Хабиб объявил об уходе из спорта.

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