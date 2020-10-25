«Хабиб ушёл, потому что боится Конора». Друг Макгрегора написал пост и быстро его удалил

Диллон Дэнис, друг бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, попытался оскорбить Хабиба Нурмагомедова, но вскоре удалил твит. В частности, Дэнис отреагировал на заявление россиянина об уходе из спорта.

«Хабиб ушёл, потому что боится Макгрегора», — написал Дэнис на своей странице в «Твиттере».

Но очень скоро удалил пост. Напомним, Дэнис получил минуту славы в первую очередь именно благодаря Хабибу. Именно его атаковал россиянин после победы над Конором Макгрегором. Хабиб объяснял поступок тем, что Диллон оскорблял и провоцировал его на протяжении всего поединка с ирландцем.

Напомним, 24 октября Хабиб Нурмагомедов досрочно победил Джастина Гэтжи, а затем объявил о завершении карьеры.