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Тайсон Фьюри: цыганский король возвращается 5 декабря

Тайсон Фьюри: цыганский король возвращается 5 декабря
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри анонсировал новый бой со своим участием.

«Большое объявление! Цыганский король возвращается — 5 декабря в Лондоне. Имя соперника пока уточняется. Не могу дождаться, чтобы вернуться на ринг и заняться тем, что у меня получается лучше всего», — написал британец на своей странице в «Твиттере».

Последний бой Фьюри состоялся 22 февраля 2020 года — на стадионе MGM Grand Garden Arena он встретился с американцем Деонтеем Уайлдером. Отправив соперника в нокдауны в 3-м и 5-м раундах, он одержал победу техническим нокаутом в 7-м раунде. Это был уже второй бой между Тайсоном и Деонтеем — их первая встреча завершилась вничью.

На конец 2020 года был запланирован их третий бой. Он должен был пройти 18 июля, потом его перенесли на 3 октября, но из-за пандемии коронавируса в расписание вновь пришлось вносить коррективы — новой датой было указано 13 декабря. В итоге Фьюри отказался от проведения боя, сославшись на постоянные переносы и неопределённость.

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