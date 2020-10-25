Конор раскритиковал Гэтжи за бой с Хабибом, а потом удалил твит

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор раскритиковал бывшего временного чемпиона лиги в лёгком весе Джастина Гэтжи за поединок с Хабибом Нурмагомедовым.

Ирландец назвал выступление американца «постыдным».

«Джастин, до этого тебя вырубил Порье. И сегодня было стыдно смотреть на твою борьбу, на грэпплинг и в целом на твой страх перед позициями в центре октагона», — написал ирландец в «Твиттере», а затем удалил сообщение.

Напомним, поздним вечером 24 октября Джастин Гэтжи в главном бою турнира UFC 254 досрочно проиграл чемпиону лиги Хабибу Нурмагомедову и лишился звания временного чемпиона промоушена. Джастин потерпел третье поражение в карьере. Он проигрывал Эдди Альваресу и Дастину Порье.