Лучший теннисист мира Джокович отреагировал на уход Хабиба артом с его отцом
Сербский теннисист лидер рейтинга АТР Новак Джокович в «сториз» своего «инстаграма» опубликовал арт с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и его покойным отцом Абдулманапом.
Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде после успешного болевого приёма. После схватки россиянин объявил, что завершает профессиональную карьеру. Бой с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец — Абдулманап Нурмагомедов.
Фото доступно на странице Джоковича в «Инстаграме».
Хабиб в третий раз защитил титул. В предыдущих двух он досрочно победил экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона Дастина Порье.
«Поздравляю, бро! Твой отец гордится тобой». Роналду обратился к Хабибу после боя с Гэтжи
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