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Лучший теннисист мира Джокович отреагировал на уход Хабиба артом с его отцом

Лучший теннисист мира Джокович отреагировал на уход Хабиба артом с его отцом
Бокс/ММА / UFC 0

Сербский теннисист лидер рейтинга АТР Новак Джокович в «сториз» своего «инстаграма» опубликовал арт с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и его покойным отцом Абдулманапом.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде после успешного болевого приёма. После схватки россиянин объявил, что завершает профессиональную карьеру. Бой с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец — Абдулманап Нурмагомедов.

Фото доступно на странице Джоковича в «Инстаграме».

Хабиб в третий раз защитил титул. В предыдущих двух он досрочно победил экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона Дастина Порье.

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