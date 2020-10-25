Лоза: вижу Хабиба в Госдуме или аппарате правительства

Известный певец и композитор Юрий Лоза решение российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова завершить профессиональную карьеру.



«Спортсмен должен сам выбирать путь. Хабиб ушёл на пике славы. Он может сейчас делать всё что хочет. У него хорошие перспективы, под него дадут большие деньги. Хабиб может сильно помочь своей республике. Спокойно может пойти и в Госдуму. У него большое медийное влияние в мире, он может помочь нашей стране в целом. Хабиб может быть — как Гагарин, благодаря которому в своё время СССР подписывал многие документы. Вижу Хабиба в этой роли. Не законотворческой, а именно такой. Может, Госдума, а может, и аппарат правительства», — сказал Лоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Вчера, 24 октября, Хабиб Нурмагомедов одержал 29-ю победу в карьере — бой с американцем Джастином Гэтжи он завершил удушающим приёмом во втором раунде. Сразу же после боя Хабиб объявил об уходе из спорта.

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