Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Лоза: вижу Хабиба в Госдуме или аппарате правительства

Лоза: вижу Хабиба в Госдуме или аппарате правительства
Бокс/ММА / UFC 0

Известный певец и композитор Юрий Лоза решение российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова завершить профессиональную карьеру.

«Спортсмен должен сам выбирать путь. Хабиб ушёл на пике славы. Он может сейчас делать всё что хочет. У него хорошие перспективы, под него дадут большие деньги. Хабиб может сильно помочь своей республике. Спокойно может пойти и в Госдуму. У него большое медийное влияние в мире, он может помочь нашей стране в целом. Хабиб может быть — как Гагарин, благодаря которому в своё время СССР подписывал многие документы. Вижу Хабиба в этой роли. Не законотворческой, а именно такой. Может, Госдума, а может, и аппарат правительства», — сказал Лоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Вчера, 24 октября, Хабиб Нурмагомедов одержал 29-ю победу в карьере — бой с американцем Джастином Гэтжи он завершил удушающим приёмом во втором раунде. Сразу же после боя Хабиб объявил об уходе из спорта.

«Он человек совсем другой». Дядя Нурмагомедова исключил поход Хабиба в политику
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020