Видео: Гэтжи успокаивает Хабиба, который плачет посреди октагона

24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC 254. В его главном событии встречались чемпион лиги в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гэтжи. Россиянин победил соперника во втором раунде удушающим приёмом. После триумфа он расплакался непосредственно в октагоне. В этот момент к нему подошёл Джастин Гэтжи и попытался его успокоить. Нурмагомедов проводил первый поединок после смерти отца и бессменного тренера Адбулманапа Нурмагомедова.

Соответствующее видео доступно на странице BT Sport в «Твиттере». Права на видео принадлежат UFC.

Напомним, после завершения боя Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры. Из спорта он ушёл с профессиональным рекордом 29-0.