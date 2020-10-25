В UFC назвали Хабиба величайшим в истории

Пресс-служба UFC в «Инстаграме» разместила на официальной странице фотографию чемпиона лиги в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. На снимке он изображён в папахе и с чемпионским титулом.
В подписи к фото сказано — «Величайший боец всех времён».
Напомним, 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC 254. В его главном событии выступил Хабиб Нурмагомедов, который бился с Джастином Гэтжи. Россиянин победил соперника удушающим приёмом во втором раунде. Это была третья защита титула Хабибом. После победы он объявил об уходе из спорта.
Нурмагомедов на профессиональном уровне в смешанных единоборствах провёл 29 поединков, победив во всех. За годы карьеры он побеждал таких соперников, как Майкла Джонсона, Эдсона Барбозу, Конора Макгрегора и других.
- 25 октября 2020
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