Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC, а ныне мэр Киева Виталий Кличко заразился коронавирусом. Об этом экс-чемпион сообщил на своей странице в «Фейсбуке».
«Друзья, коронавирус подкрался в самый неподходящий момент. Сегодня тест дал положительный результат. Конечно, работа мэра во время пандемии включает в себя постоянные риски. Общение с людьми, проверка больниц. Регулярно бывал в инфекционных отделениях, где лечат больных COVID-19. Пытался уберечься, с учётом специфики работы регулярно проходил тесты. Сегодня, к сожалению, результат неутешительный.
Чувствую себя хорошо, но должен уйти на самоизоляцию. Буду работать из дома. Пожалуйста, не пренебрегайте правилами и не игнорируйте угрозу. Берегите себя", — написал Кличко-старший на своей странице.
- 25 октября 2020
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