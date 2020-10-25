Дана Уайт — Хабибу: ты номер один в мире и величайший в истории

Президент UFC Дана Уайт посвятил пост чемпиону лиги в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову, назвав его лидером рейтинга Pound-for-Pound и величайшим бойцом в истории. К посту он прикрепил трогательное видео.
«Хабиб, поздравляю! Ты достиг всего, чего хотел. Ты лидер рейтинга лучших бойцов вне зависимости от весовой категории, лучший в мире и по-настоящему величайший в истории спорта. 29-0», — написал Уайт.
Соответствующее видео доступно на странице Даны Уайта в «Инстаграме». Права на видео принадлежат UFC.
Напомним, поздним вечером 24 октября Хабиб выступил впервые с сентября 2019 года. На турнире UFC 254 в Абу-Даби (ОАЭ) он досрочно победил Джастина Гэтжи, справившись с ним во втором раунде. После этого боец объявил о завершении карьеры. Хабиб покинул спорт в статусе небитого чемпиона. За годы профессиональной карьеры он провёл 29 встреч и победил во всех.
- 25 октября 2020
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