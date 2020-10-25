«Поздравляю легендарного земляка». Бетербиев отреагировал на победу Нурмагомедова

Чемпион мира по боксу по версиям WBC, IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев отреагировал на очередную победу чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, а также прокомментировал его решение завершить карьеру.

«Поздравляю нашего легендарного земляка Хабиба Нурмагомедова с победой и красивым завершением карьеры», — написал Бетербиев на своей странице в «Инстаграме».

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Напомним, поздним вечером 24 октября Хабиб выступил впервые с сентября 2019 года. На турнире UFC 254 в Абу-Даби (ОАЭ) он досрочно победил Джастина Гэтжи, справившись с ним во втором раунде. После этого боец объявил о завершении карьеры. Хабиб покинул спорт в статусе небитого чемпиона. За годы профессиональной карьеры он провёл 29 встреч и победил во всех.