Тактаров: Гэтжи напоминал испуганного зайца, за которым охотится орёл

Легендарный боец смешанных единоборств чемпион турнира UFC 6 Олег Тактаров поделился впечатлениями от победы Хабиба Нурмагомедова над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, отметив, что американец проиграл поединок ещё до начала боя.

«Там было доминирование с первой секунды, а в бою соперник сразу чувствует твою силу. Гетжи напоминал испуганного зайца, за которым охотится орел. И заяц бегал – сколько места было, столько он и бегал от него. И когда в первом раунде орел его схватил, заяц, сумевший вылезти за счет того, что время закончилось, понял, что в следующий раз это сделать не удастся.



Гетжи — хороший, приятный парень, но вчера мы увидели типичного американца, имеющего типичный американский психотип, который сломался уже до боя. Он приехал туда зарабатывать деньги, в чём и признался, после чего стал мне неинтересен, потому что это неправильно. Нельзя выходить на бои, где ты можешь умереть, где на тебя смотрят и равняются миллионы, имея под собой в качестве основы только деньги.

Хабиб прекрасно понимает: то, что ему необходимо, он уже заработал. Уже уйдя, он останется легендой и будет зарабатывать до конца оставшейся жизни. Он сделал то, что должен был сделать Федор, но не сделал. Слышал, что Хабиб поступил на экономический, так что, возможно, теперь у него цель стать не хуже Конора, как бизнесмен, потому что здесь его Макгрегор обходит на несколько шагов", — рассказал Тактаров в интервью Александру Лютикову, размещённому на канале YouTube «Разрешите вас перебить».