Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Газзаев: Хабиб — идеальный спортсмен и показатель, как надо служить стране и семье

Газзаев: Хабиб — идеальный спортсмен и показатель, как надо служить стране и семье
Бокс/ММА / UFC 0

Известный футбольный тренер Валерий Газзаев поделился впечатлениями от победы чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова над Джастином Гэтжи, отметив, что россиянин является «идеальным спортсменом».

«Безусловно, это гениальный спортсмен и легенда на многие-многие годы. Хабиб — показатель, как нужно служить своей стране, народу, своей семье. Это идеальный спортсмен, который отражает дух страны и народа. Мы должны уважать его решение. Хабиб ушёл непобедимым. Вечного ничего в жизни не бывает. Конечно, мы будем скучать по его боям, так как он прославил себя и свой народ на весь мир. Считаю, он принял правильное решение. Он останется непобедимым на века. Хочу поздравить этого гениального спортсмена.

Хабиб — достаточно образованный человек. Куда идти и какую профессию выбирать — бизнес, политику, спорт, — он сам решит. Неправильно ему советовать», — сказал Газзаев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020