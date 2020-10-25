Газзаев: Хабиб — идеальный спортсмен и показатель, как надо служить стране и семье

Известный футбольный тренер Валерий Газзаев поделился впечатлениями от победы чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова над Джастином Гэтжи, отметив, что россиянин является «идеальным спортсменом».
«Безусловно, это гениальный спортсмен и легенда на многие-многие годы. Хабиб — показатель, как нужно служить своей стране, народу, своей семье. Это идеальный спортсмен, который отражает дух страны и народа. Мы должны уважать его решение. Хабиб ушёл непобедимым. Вечного ничего в жизни не бывает. Конечно, мы будем скучать по его боям, так как он прославил себя и свой народ на весь мир. Считаю, он принял правильное решение. Он останется непобедимым на века. Хочу поздравить этого гениального спортсмена.
Хабиб — достаточно образованный человек. Куда идти и какую профессию выбирать — бизнес, политику, спорт, — он сам решит. Неправильно ему советовать», — сказал Газзаев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
- 25 октября 2020
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