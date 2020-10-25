Стал известен гонорар Хабиба за победу над Гэтжи

Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов заработал за поединок с Джастином Гэтжи более $ 6 млн, сообщает Sports Daily.
По информации источника, спортсмен получил $ 6 млн за поединок, кроме того, Хабибу достался бонус за выступление вечера в размере $ 50 тыс. и ещё $ 40 тыс. Нурмагомедов получил за участие в различных мероприятиях промоушена перед своим боем. Кроме того, Нурмагомедов получит процент от продаж индивидуальных платных трансляций (PPV) и иные спонсорские выплаты.
Напомним, 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC 254. В его главном событии выступил Хабиб Нурмагомедов, который бился с Джастином Гэтжи. Россиянин победил соперника удушающим приёмом во втором раунде. Это была третья защита титула Хабибом. После победы он объявил об уходе из спорта.
Нурмагомедов на профессиональном уровне в смешанных единоборствах провёл 29 поединков, победив во всех. За годы карьеры он побеждал таких соперников, как Майкл Джонсон, Эдсон Барбоза, Конор Макгрегор и других.
- 25 октября 2020
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