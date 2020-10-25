Сехудо поставил себя в один ряд с Хабибом и Кормье

Бывший чемпион UFC Генри Сехудо отреагировал на завершение карьеры Хабибом Нурмагомедовым.



«Поздравляю с потрясающей карьерой Хабиба Нурмагомедова. Я буду скучать по тебе. Я знаю, что твой папа гордился бы таким замечательным сыном, которого он воспитал. Этот год стал годом завершения карьеры величайших бойцов всех времён и народов», — написал Генри Сехудо в своём «твиттере», прикрепив фотографии Даниэля Кормье, Хабиба Нурмагомедова и собственную.

Напомним, 24 октября 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде после успешного болевого приёма. После схватки россиянин объявил, что завершает профессиональную карьеру.



Хабиб в третий раз защитил титул. В предыдущих двух он досрочно победил экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона Дастина Порье.



Бой с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.