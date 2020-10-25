Сехудо поставил себя в один ряд с Хабибом и Кормье

Бывший чемпион UFC Генри Сехудо отреагировал на завершение карьеры Хабибом Нурмагомедовым.
«Поздравляю с потрясающей карьерой Хабиба Нурмагомедова. Я буду скучать по тебе. Я знаю, что твой папа гордился бы таким замечательным сыном, которого он воспитал. Этот год стал годом завершения карьеры величайших бойцов всех времён и народов», — написал Генри Сехудо в своём «твиттере», прикрепив фотографии Даниэля Кормье, Хабиба Нурмагомедова и собственную.
Напомним, 24 октября 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде после успешного болевого приёма. После схватки россиянин объявил, что завершает профессиональную карьеру.
Хабиб в третий раз защитил титул. В предыдущих двух он досрочно победил экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона Дастина Порье.
Бой с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.
- 25 октября 2020
-
20:41
-
20:16
-
19:55
-
18:49
-
17:12
-
16:51
-
16:51
-
16:46
-
16:39
-
16:36
-
15:59
-
15:46
-
15:42
-
14:22
-
14:14
-
14:08
-
14:04
-
13:58
-
13:57
-
13:27
-
12:51
-
12:45
-
12:30
-
12:18
-
12:17
-
11:43
-
11:27
-
11:00
-
10:39
-
10:25
-
10:21
-
10:18
-
10:04
-
10:00
-
09:38