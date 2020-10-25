Сен-Пьер отреагировал на победу Хабиба над Гэтжи

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер отреагировал на победу Хабиба Нурмагомедова над Джастином Гэтжи.



«Поздравляю Хабиба Нурмагомедова с его потрясающим выступлением вчера вечером и идеальной спортивной карьерой!» — написал в своём «инстаграме» Жорж Сен-Пьер.

Напомним, 24 октября 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде после успешного болевого приёма. После схватки россиянин объявил, что завершает профессиональную карьеру.



Хабиб в третий раз защитил титул. В предыдущих двух он досрочно победил экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона Дастина Порье.



Бой с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.