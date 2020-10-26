Стало известно, сколько заработал Хабиб Нурмагомедов за всё время выступлений в UFC

Чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов заработал $ 10 млн призовых за карьеру в UFC без учёта бонусов от ТВ и продаж платных трансляций. Об этом сообщает издание Sportekz.

Первый бой в UFC Хабиб провёл в 2013 году. За поединок с иранцем Камалом Шалорусом он заработал $ 10 тыс. плюс ещё столько же в качестве бонуса, а за победу над Джастином Гэтжи в минувшие выходные — $ 3 млн плюс $ 90 тыс. в качестве бонуса.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём треугольник. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.

Нурмагомедов в третий раз защитил титул. В предыдущих двух поединках он досрочно победил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона промоушена Дастина Порье.