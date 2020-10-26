Видео: Хабиб Нурмагомедов убегает от огромной змеи

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, опубликовал на своей странице в «Инстаграме» видео, в котором показано, как его подопечный убегает от огромной змеи. Видео записано в ходе подготовки Нурмагомедова к поединку с Джастином Гэтжи, который состоялся в минувшие выходные и закончился победой россиянина.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.

Нурмагомедов в третий раз защитил титул. В предыдущих двух поединках он досрочно победил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона промоушена Дастина Порье.