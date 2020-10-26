Кормье подробно объяснил, почему считает Нурмагомедова лучше Джона Джонса

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье рассказал, почему, по его мнению, обладатель пояса в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов более сильный боец, чем экс-чемпион в полутяжёлом весе Джон Джонс. Напомним, в настоящее время Джонс возглавляет сводный рейтинг бойцов UFC вне зависимости от весовой категории, Нурмагомедов располагается на второй строчке.

«Это лучший боец, которого когда-либо видели. Он никогда не ошибался. Говорят, что Джон Джонс — непобеждённый боец. Но он допустил ошибку. Он нанёс запрещённые удары локтями, так? А Хабиб не ошибался.

Он добился показателя 29-0. Таких, как он, больше нет. Феноменальная карьера.

Хабиб отдал всё, что у него было. Он всё отдал этому виду спорта. Каждый день в зале он оставлял все силы. Он сам о себе позаботился», — цитирует Кормье MMAFighting.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.

Нурмагомедов в третий раз защитил титул. В предыдущих двух поединках он досрочно победил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона промоушена Дастина Порье.