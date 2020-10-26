Чемпионка Bellator Крис Сайборг поздравила Хабиба Нурмагомедова и показала фото с ним

Действующая чемпионка Bellator в женском полулёгком весе бразильянка Крис Сайборг поздравила Хабиба Нурмагомедова с победой над Джастином Гэтжи в поединке, который состоялся в минувшие выходные.

«29-0. Счастливой пенсии, чемпион. Альхамдулиллах», — написала она в «Инстаграме», прикрепив текст к сделанному ранее фото с Хабибом и его поясом.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Крис Сайборг.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.

Нурмагомедов в третий раз защитил титул. В предыдущих двух поединках он досрочно победил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона промоушена Дастина Порье.