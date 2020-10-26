«В первые минуты за Хабиба стало тревожно». Чемпион ОИ Власов — о бое Нурмагомедов — Гэтжи

Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов прокомментировал победу россиянина Хабиба Нурмагомедова над американцем Джастином Гэтжи в поединке, который состоялся в минувшие выходные.

«Первые полторы минуты, когда пошёл размен ударами, за Хабиба стало немного тревожно. Мы же знаем, что Хабиб в большей степени борец, а Джастин является ударником. И у всех, кто болеет за нашего бойца, в этот момент возникли опасения, и думаю, что пульс у многих зашкаливал.

Но когда в этом размене ударами Нурмагомедов стал подавлять соперника и тот начал закисать, уже было понятно, что Хабиб навязал оппоненту свою стилистику ведения боя. И свой темп — после этого уже было видно, что он доминирует.

И после первого раунда было видно, что Джастин уже подавлен. Моё мнение такое, что Гэтжи вышел на поединок уже немного сломленным, всё-таки у Хабиба репутация выше. Можно сказать, что эта репутация давит на соперников, они понимают, что шансов на победу у них мало. И они боятся Хабиба, а это сковывает их действия. И они не могут раскрыть свои лучшие качества», — цитирует его «Р-Спорт».

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.

Нурмагомедов в третий раз защитил титул. В предыдущих двух поединках он досрочно победил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона промоушена Дастина Порье.