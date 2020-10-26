Соперница Лианы Джоджуа показала мускулистую фигуру. Фото

Миранда Маверик, которая на турнире UFC 254 победила россиянку Лиану Джоджуа, опубликовала на своей странице в «Инстаграме» две свежие фотографии. На снимках можно оценить впечатляющую физическую форму Маверик.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Миранды Маверик.

Напомним, весь первый раунд боя Маверик — Джоджуа прошёл в стойке. Джоджуа немного уступала сопернице. В конце пятиминутки случился определяющий момент. Миранда жёстким ударом локтем разбила Лиане нос. В перерыве рефери принял решение остановить схватку, так как посчитал травму Лианы очень серьёзной. Джоджуа хотела продолжать схватку и была против остановки, но рефери зафиксировал победу Маверик техническим нокаутом.