Пауло Коста вызвал на бой Роберта Уиттакера

Боец UFC Пауло Коста вызвал на бой бывшего чемпиона организации Роберта Уиттакера.



«Наслаждайся отдыхом, Роберт, ты его заслужил. А когда захочешь вернуться, мы можем устроить отличный бой», – написал Коста в своём «твиттере».



Напомним, Роберт Уиттакер встречался с Джаредом Каннонье в соглавном поединке турнира UFC 254. Встреча прошла все три раунда. Инициатива в ходе поединка сначала переходила от одного бойца к другому. Но вскоре Уиттакер начал работать всё лучше и легко разобрал соперника. В итоге все судьи отдали победу Уиттакеру — трижды по 29:28.



Таким образом, Роберт одержал вторую победу кряду. В предыдущей схватке он справился с Дарреном Тиллом. Считается, что благодаря этой победе австралиец должен получить реванш с чемпионом лиги Исраэлем Адесаньей.