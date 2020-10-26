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Хабиб — единственный боец в истории UFC, выигравший три титульных боя подряд приёмом

Хабиб — единственный боец в истории UFC, выигравший три титульных боя подряд приёмом
Бокс/ММА / UFC 0

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов стал первый бойцом в истории промоушена, выигравшим три титульных боя подряд приёмом.

«Хабиб Нурмагомедов — единственный боец в истории UFC, выигравший три титульных боя подряд приёмом. И это случилось в его самых больших поединках», — написал журналист Майк Бон в своём «твиттере».

Напомним, 24 октября 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде после успешного болевого приёма. После схватки россиянин объявил, что завершает профессиональную карьеру.

Хабиб в третий раз защитил титул. В предыдущих двух он досрочно победил экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона Дастина Порье.

Бой с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.

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