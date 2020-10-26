Волков: напомнил Кормье после победы над Харрисом, что он не пошёл со мной на пробежку

Российский тяжеловес UFC Александр Волков рассказал о беседе с Даниэлем Кормье поcле победы над Уолтом Харрисом на турнире UFC 254.



«Близко не знаком с Кормье, просто выходили на пробежку в понедельник вечером с командой, и, когда возвращались, увидели, что Даниэль сидел у отеля на лавочке и смотрел на телефоне видео.



Мы поздоровались, и я ему сказал, что на следующий день побегу с ним. И после боя я ему напомнил, что он так со мной и не побежал», — сказал Волков в интервью YouTube-каналу «Руки Выше».



Напомним, Волков нокаутировал соперника ударом в солнечное сплетение. Оба бойца осторожничали в первом раунде. Александр грамотно контролировал дистанцию. Во втором же Волкову хватило одного удара, чтобы отправить соперника на канвас. Добивание было делом техники. Судья не стал ждать, когда Александр нанесёт сопернику максимальный урон, и остановил бой.



Волкову в день поединка с американцем исполнилось 32 года.