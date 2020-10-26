«Ваня, ты спишь?» Исмаилов подшутил над Штырковым

Российский боец MMA Магомед Исмаилов подшутил над Иваном Штырковым, который станет следующим его соперником.
Поединок Исмаилов — Штырков состоится 12 декабря и пройдёт в полутяжёлой весовой категории. Бой возглавит кард турнира ACA 115. Пока неизвестно, где он пройдёт.
«Ваня, ты спишь? Спи, спи, спи спокойно. Спи, Ваня, спи», — сказал в видео Исмаилов.
34-летний Исмаилов провёл 19 поединков в смешанных единоборствах, одержав в них 16 побед и потерпев два поражения, ещё один бой завершился вничью. В последнем поединке, который состоялся 24 июля на номерном турнире ACA в Сочи, россиянин победил соотечественника — Александра Емельяненко. Ради этого боя Магомед поднялся в тяжёлый вес. На счету 32-летнего Штыркова 19 поединков в MMA, в которых он одержал 17 побед и потерпел одно поражение, ещё один бой завершился вничью.
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