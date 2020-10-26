Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поблагодарил наследного принца Дубая Хамдана ибн Мохаммеда Аль Мактума.



«Большое спасибо за всё, Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум. Все эти годы в спорткомплексе NAD AL SHEBA были невероятными. Вся наша команда благодарна тебе», — написал в своём «инстаграме» Хабиб Нурмагомедов.

Напомним, 24 октября 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде после успешного болевого приёма. После схватки россиянин объявил о завершении профессиональной карьеры.



Хабиб в третий раз защитил титул. В предыдущих двух он досрочно победил экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона Дастина Порье.



Бой с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.