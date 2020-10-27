Усик похвастался меткостью

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик похвастался своей меткостью при игре в дартс. Видео было опубликовано в «инстаграме» промоутерской компании Matchroom Boxing.

Соответствующий пост доступен на странице Matchroom Boxing в «Инстаграме».



Следующий бой Усик проведёт против британского боксёра Дерека Чисоры.



Напомним, бой Александра Усика и Дерека Чисоры состоится 31 октября в Лондоне. Это будет второй поединок украинца в супертяжёлом весе. Впервые он бился в этой весовой категории в 2019 году и досрочно победил Чазза Уизерспуна. Долгий простой в выступлениях был вызван травмой и пандемией коронавируса.



Чисора в предыдущем поединке нокаутировал опытного британца Дэвида Прайса.