Усик похвастался меткостью
Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик похвастался своей меткостью при игре в дартс. Видео было опубликовано в «инстаграме» промоутерской компании Matchroom Boxing.
Соответствующий пост доступен на странице Matchroom Boxing в «Инстаграме».
Следующий бой Усик проведёт против британского боксёра Дерека Чисоры.
Напомним, бой Александра Усика и Дерека Чисоры состоится 31 октября в Лондоне. Это будет второй поединок украинца в супертяжёлом весе. Впервые он бился в этой весовой категории в 2019 году и досрочно победил Чазза Уизерспуна. Долгий простой в выступлениях был вызван травмой и пандемией коронавируса.
Чисора в предыдущем поединке нокаутировал опытного британца Дэвида Прайса.
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