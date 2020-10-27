Джонс – о Хабибе: 15 титулов против 4, и вы ещё рассуждаете, кто лучший в мире боец?

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс сравнил свои достижения с бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым, обращаясь к болельщикам россиянина.

«Я говорю со всеми вами, фанатами Хабиба. 15 титулов мировых титулов по сравнению с 4 у вашего парня, и вы, ребята, действительно ещё говорите о том, кто на свете лучший боец? Вы, ребята, шутите?

Единственный человек, который мог бы вернуться и оспорить мой рекорд и то, что я сделал в UFC, это, возможно, Жорж Сен-Пьер. Ему придётся вернуться и выиграть два чемпионских боя, чтобы сравнять счет, а я ещё даже не на пенсии. Мне 33 года. Мне предстоит пройти ещё одну главу.

И все вы, ребята, которые согласны с тем, что он является более доминирующим, он только недавно начал бороться с конкуренцией на элитном уровне. Вы можете представить меня против парня под десятым номером в рейтинге?», — приводит слова Джонса MMA Fighting.