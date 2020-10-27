Появилось фото пояса, который будет стоять на кону в поединке Тайсон — Джонс

Известный журналист Ариэль Хельвани на своей странице в социальной сети показал, как выглядит пояс, который Всемирный боксёрский совет (WBC) подготовил к показательному бою между бывшими абсолютными чемпионами мира Майком Тайсоном и Роем Джонсом-младшим.
Пояс носит название WBC Frontline Battle Belt, и на нём нанесена надпись Black Lives Matter.
Фото доступно на странице Ариэль Хельвани в «Твиттере».
Во время боя будет использоваться дистанционная система подсчёта очков WBC, а в качестве судей выступят три чемпиона. Планируется оглашать судейские оценки после каждого раунда.
Бой Тайсон — Джонс запланирован на 28 ноября.
51-летний Джонс одержал 66 побед и потерпел 9поражений в 75 боях. В послужном списке 53-летнего Тайсона 58 боёв, 50 из которых он выиграл.
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