Появилось фото пояса, который будет стоять на кону в поединке Тайсон — Джонс

Известный журналист Ариэль Хельвани на своей странице в социальной сети показал, как выглядит пояс, который Всемирный боксёрский совет (WBC) подготовил к показательному бою между бывшими абсолютными чемпионами мира Майком Тайсоном и Роем Джонсом-младшим.



Пояс носит название WBC Frontline Battle Belt, и на нём нанесена надпись Black Lives Matter.

Фото доступно на странице Ариэль Хельвани в «Твиттере».

Во время боя будет использоваться дистанционная система подсчёта очков WBC, а в качестве судей выступят три чемпиона. Планируется оглашать судейские оценки после каждого раунда.

Бой Тайсон — Джонс запланирован на 28 ноября.

51-летний Джонс одержал 66 побед и потерпел 9поражений в 75 боях. В послужном списке 53-летнего Тайсона 58 боёв, 50 из которых он выиграл.