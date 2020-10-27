Тренер Нурмагомедова трогательно обратился к Хабибу, который закончил карьеру

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, посвятил подопечному трогательный пост в «Инстаграме».

«Ты вошёл в мою жизнь в 2012-м. Теперь ты навсегда в моей жизни.

Отношения между тренером и бойцом в состоянии понять лишь тренер и боец. Но любовь, уважение и искреннюю преданность понимает весь мир. И ты, Хабиб, всё это и даже больше», — написал Мендес, прикрепив текст к фото с Хабибом.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Хавьера Мендеса.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.

Нурмагомедов в третий раз защитил титул. В предыдущих двух поединках он досрочно победил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона промоушена Дастина Порье.