Хабиб Нурмагомедов показал фото травмы, которую получил перед боем с Гэтжи

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал в «сториз» своего «инстаграма» две фотографии, на которых можно посмотреть, какую травму он получил в ходе подготовки к поединку с Джастином Гэтжи.

Первое фото, сделанное 7 октября, представляет собой рентгеновский снимок левой стопы. Второе фото, сделанное 8 октября, — обычный снимок того же участка.

Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/?hl=ru

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.

Нурмагомедов в третий раз защитил титул. В предыдущих двух поединках он досрочно победил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона промоушена Дастина Порье.