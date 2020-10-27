Чейл Соннен высмеял Джона Джонса за его слова о Нурмагомедове

Бывший боец UFC и Bellator Чейл Соннен потроллил Джона Джонса, занимающего первое место в официальном сводном рейтинге бойцов промоушена. Напомним, вначале Джонс согласился отдать первое место Хабибу Нурмагомедову, который победил Джастина Гэтжи в минувшие выходные, а вскоре после этого стал объяснять, почему россиянин недостоин первой строчки.
«Джон, не пиши за рулём. Или за рулём и пьяным. Или за рулём, пьяным и стреляя. Или за рулём, пьяным, стреляя и рыдая в полицейской машине. Или за рулём, пьяным, стреляя, рыдая в полицейской машине и прячась от проверки на допинг под клеткой», — написал Соннен в своём «твиттере».
Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.
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