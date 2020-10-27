«Наслаждайся пенсией». Друг Макгрегора опубликовал фото Хабиба с мужчинами в ванной

Американский боец смешанных единоборств Диллон Дэнис, который входит в команду бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора, вновь потроллил обладателя пояса UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова. Дэнис выложил на своей странице в «Твиттере» известное фото, на котором Нурмагомедов и его команда сидят в джакузи — по его мнению, именно так Хабиб должен наслаждаться жизнью по окончании карьеры.

«Наслаждайся пенсией, Хабиб», — подписал он фотографию.

Посмотреть фотографию можно в «твиттере» Диллона Дэниса.

До этого американец уже не раз использовал эту фотографию в качестве насмешки над Нурмагомедовым, намекая на нетрадиционную сексуальную ориентацию.