«Наслаждайся пенсией». Друг Макгрегора опубликовал фото Хабиба с мужчинами в ванной
Американский боец смешанных единоборств Диллон Дэнис, который входит в команду бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора, вновь потроллил обладателя пояса UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова. Дэнис выложил на своей странице в «Твиттере» известное фото, на котором Нурмагомедов и его команда сидят в джакузи — по его мнению, именно так Хабиб должен наслаждаться жизнью по окончании карьеры.
«Наслаждайся пенсией, Хабиб», — подписал он фотографию.
Посмотреть фотографию можно в «твиттере» Диллона Дэниса.
До этого американец уже не раз использовал эту фотографию в качестве насмешки над Нурмагомедовым, намекая на нетрадиционную сексуальную ориентацию.
Видео: Хабиб Нурмагомедов убегает от огромной змеи
- 27 октября 2020
-
12:18
-
12:14
-
11:23
-
11:10
-
10:58
-
10:30
-
10:14
-
09:43
-
09:16
-
08:51
-
07:30
-
03:40
-
03:26
-
02:41
-
00:49
- 26 октября 2020
-
23:50
-
22:47
-
21:47
-
20:54
-
20:09
-
18:46
-
17:30
-
15:02
-
13:25
-
13:04
-
12:32
-
12:15
-
12:00
-
11:34
-
11:18
-
11:10
-
11:07
-
10:58
-
10:50
-
10:44
Партнерский контент