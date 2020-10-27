Шлеменко ответил, кто может занять место Хабиба в UFC

Российский боец смешанного стиля, экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко ответил на вопрос, кто может в будущем «занять место» Хабиба Нурмагомедова в UFC.



«Сложно сказать, вернётся ли Хабиб когда-нибудь к боям. В одном я уверен точно – Нурмагомедову нужно сделать паузу. У него сейчас сложный период, потеря отца. Хабиб отдохнёт и решит, что ему делать дальше. Всё может быть. Это жизнь. Условия, при которых он вернётся? Не знаю, не могу говорить за Хабиба.



Кто займёт его место? Скорее всего, это будет человек из команды Хабиба. Тот же Ислам Махачев. Думаю, что Нурмагомедов именно для него приберёг и оставил свой пояс», — приводит слова Шлеменко «НьюИнформ».



Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.