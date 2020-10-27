Чемпион ОИ по дзюдо — о Хабибе: сейчас я не вижу для него достойного соперника

Олимпийский чемпион по дзюдо Тагир Хайбулаев прокомментировал решение Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру в UFC после победы над Джастином Гэтжи.



«С тех пор, когда он улетел готовиться к бою, с ним не связывался, чтобы не отвлекать его лишний раз от подготовки. Поэтому его решение закончить тоже стало для меня неожиданностью. Но в то же время я понимаю, что это хорошее решение. Уходить надо вовремя.



В жизни, конечно, всё бывает. Она многогранна, и мы не знаем, что будет завтра. Но он сказал, что его мама попросила не биться больше без отца, и Хабиб, конечно, прислушался.



Какой бой с участием Хабиба был бы мне интересен? На данный момент уже никакой, поскольку он всем всё уже доказал. Всех топ-бойцов своего дивизиона победил. Сейчас я не вижу для него достойного соперника. Думаю, это тоже повлияло на решение завершить карьеру.



На мой взгляд, он всем уже всё доказал. Поэтому переходить в другую весовую категорию или что-то ещё… Если по такому принципу идти, то можно до бесконечности биться, лет до 50. Думаю, это не входило в его планы. Главное — вовремя уйти, что он и сделал. Многие завершают и позже, возьмём, к примеру, Тайсона. В конце карьеры он начал много проигрывать. Если бы он вовремя ушёл чемпионом, было бы гораздо лучше. Любой боец должен стремиться уйти непобеждённым, но не всем удаётся. Хабиб смог.



В 29 боях Хабиба много поединков было с заведомо слабыми соперниками? Честно говоря, я даже комментировать такое не хочу. Скажем так: сколько людей – столько и мнений. А факт простой – он сейчас лучший в мире. Хабиб всё доказал в октагоне», — цитирует Хайбулаева сайт телекомпании «Новый Век».