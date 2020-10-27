Мусаси собрался провести боксёрский бой после Bellator 250

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Гегард Мусаси заявил, что может выступить в боксёрском поединке вскоре после турнира Bellator 250, который состоится в ночь с 29 на 30 октября мск.

«Хорошо, что в Bellator собрались работать с Showtime. Возможно, мы сумеем организовать боксёрский бой. Я открыт к этому.

Не знаю, дадут ли мне такой бой. Я собираюсь поговорить об этом со Скоттом Кокером (президентом Bellator. — Прим. «Чемпионата») после этого боя. Думаю, такие обсуждения будут, если мне удастся хорошо выступить», — приводит слова Мусаси MMANews.

Напомним, соперником Мусаси на турнире Bellator 250 станет представитель Бразилии Дуглас Лима. Бойцы оспорят титул чемпиона промоушена в средней весовой категории.