Магомед Исмаилов рассказал, как подрался в Москве с толпой скинхедов

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассказал, как ему пришлось противостоять скинхедам. По его словам, история приключилась с ним в Москве.

«Мы сидели толпой в Москве: чеченцы сидели, я. Все разговариваем на какие-то воинственные темы, такие, что мы идём только вперёд: газ, мужество, честь! Чеченцы, дагестанцы, кто хочешь там бывали.

И в один момент мы все подорвались: там кто-то пробегал, крикнул «скины!» и исчез куда-то. И вот я каким-то образом, не знаю, на этой заряжённой волне вперёд всей толпы выбежал, и вот на меня бегут пять человек. Ребята лысые, в сапогах. Думаю, чего они на нашу толпу бегут? Так ещё улыбнулся, ухмыльнулся — на толпу прут. И встал так, в один момент поворачиваюсь, а сзади никого нет, вообще ни души. Вот это я попал!

Они меня били, я уже не знал, что делать. Я сюда повернусь — отсюда прилетит, туда повернусь — оттуда. Они как-то слаженно меня так окружили со всех сторон. Я в один момент так вышел из себя, прошёл в ноги, думаю, ты же борец! Что с тобой, что ты там машешь то сюда, то туда?

Я прошёл одному в ноги и побежал с ним вперёд, а эти за мной побежали. Я пока бросал его, больше не дрался ни с кем. Удары не наносили такой ущерб, чтоб я вырубился, — пропускал, бывало, но контролировал. Я тоже в минусе не остался, нормально подрался. Потом были ребята, которые подключились. Уже пора было убегать, я уже бил их, уже убегали они», — рассказал Исмаилов в интервью YouTube-каналу Василия Конова.