Тренер Нурмагомедова рассказал, как тот испугался комнатных собак и выгнал их на улицу

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал историю, которая случилась в 2012 году, когда россиянин впервые приехал тренироваться в зал AKA в Калифорнию.

«Поначалу его взяла к себе тренер по борьбе Кэролин Уэбстер. Она поселила Хабиба в своём доме. У Кэролин дома было много собак. Это такие маленькие собачки, с ними не погуляешь, они живут только в доме. И тут выяснилось, что Хабиб дико боится собак! И он выгнал этих домашних собачек на улицу!

Кэролин звонит мне: ну, Хавьер, я не знаю, как это сказать вам, но Хабиб выгнал всех моих собачек на улицу, а они должны жить в доме! Я звоню Хабибу: ты зачем выгнал их на улицу? Он: тренер, я боюсь собак, ничего не могу с собой поделать!» — рассказал Мендес в интервью YouTube-каналу Submission Radio.